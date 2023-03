Djokovic presionó a Biden para estar en Indian Wells

El equipo del serbio solicitó al presidente de Estados Unidos una exención de vacunación instándole a concedérsela "La decisión es desafortunada para él y para nuestros torneos y fans. Especialmente, dada la relajación de las restricciones en todo el mundo y en los propios EE UU", dijo el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi

Como el año anterior, Estados Unidos cerró sus puertas a Novak Djokovic porque el país norteamericano no permite la entrada a aquellos extranjeros no vacunados contra el coronavirus, medida que estará en vigor hasta el próximo 11 de mayo, sin excepciones.

Pero Djokovic no se arredró ante la normativa y pidió una exención para poder participar en Indian Wells y en Miami. Y como desvela The New York Times, el serbio utilizó sus influencias para que se hiciera una excepción con él apelando al Secretario de Estado, el Secretario de Transporte o el Secretario de Seguridad Nacional, cargos que tienen entre sus poderes permitirle la entrada.

No hubo sin embargo ninguna prebenda, pese a que el director del Masters 1.000 floridano, James Blake, dijera en su favor que "hemos resaltado el hecho de que sería bueno para la economía y para la comunidad de Miami". Y también postulase por su admisión el propio presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi: "Novak Djokovic es uno de los mejores campeones que ha visto nuestro deporte. La USTA y el US Open tienen la esperanza de que Novak tenga éxito en su petición de ingresar al país. La decisión es desafortunada no solo para él, sino que también para nuestros torneos y fans. Especialmente, dada la relajación de las restricciones en todo el mundo y en los propios EE UU".

Aún así y según la información de The New York Times, el equipo de Djokovic estuvo en contacto con personas que puedan tener relación directa con el presidente de los EE UU, Joe Biden, como la extenista Billie Jean King. Y siguen perseverando con el propósito de que puedan conseguir su objetivo.

También la agencia de representación de Djokovic, IMG, contactó con los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott antes de que estos escribieran una carta a Biden instándole a facilitar la entrada de Djokovic. Pero de momento no hay luz verde. Djokovic sigue teniendo la puerta cerrada.