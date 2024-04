Carlos Alcaraz: "Roland Garros es uno de los objetivos este año"

Carlos Alcaraz ya sonríe diferente. La lesión le ha truncado los torneos de Montecarlo y Barcelona, pero ya solo piensa en recuperarse y volver mejor que nunca. Madrid es el objetivo más reciente, y aunque el de El Palmar no quiera correr antes de andar, hará todo lo posible para estar en un Masters 1000 que le "hace mucha ilusión".

En un acto con ISDIN, donde presentó un nuevo producto cocreado con la marca de cremas de protección solar e ideado para deportistas, Alcaraz aseguró que "con esta lesión y la pérdida de Barcelona y Montecarlo, ha sido un palo muy duro. Al final este es nuestro dia a dia. Ahora estoy un poquito mejor de ánimos, intentaré recuperarme lo antes posible. Tengo mucha ilusión por Madrid. Vamos a intentar dar nuestro 100% para poder estar. Es muy especial".

También se ha querido acordar de Barcelona, en un trofeo Open Banc Sabadell en el que no podrá defender corona ni podrá enfrentarse a Rafa Nadal, un "ídolo" para él: "No pensaba en jugar esas semifinales con Rafa. Iba a venir pensando en cada partido. Me ha dado rabia no jugar en mi país, con la gente de Barcelona. Llevo todo el año esperando estos torneos aquí".

Por cierto, sobre Rafa, el de El Palmar no ha dejado de deshacerse en elogios: "Para todo el mundo y para mí, me alegra ver a Rafa en la pista. Ojalá pueda volver a jugar contra él. Sería un sueño jugar con él los Juegos Olímpicos. Ojalá que él y yo podamos estar al 100%. ¿Compararme con él? Compararme con uno de los mejores de la historia significa que estás haciendo las cosas bien. Intento seguir mi camino y hacer todo bien. Intento no meterme esa presión de intentar igualar a Rafa. Sé que es casi imposible".

Ahora, una vez supere la lesión, empezará su particular temporada de tierra que debería llevarlo directo a Roland Garros. Es un claro objetivo: "Es uno de los torneos que más ilusión tengo en ganar. Es uno de los objetivos de este año, pero aún quedan torneos por delante. Eso sí, los españoles nos llevamos muy bien con Roland Garros. Ojalá tener mi nombre ahí".

El número 1

Alcaraz: "Ha sido una decisión difícil para mí, pero mis sensaciones no son buenas" / EFE

Ganar Roland Garros, sin duda, le auparía unos puestos en el ranking mundial. Es ambicioso, inconformista y con un espíritu de superación tremendo. Pese a la lesión, él lo tiene claro: "El 31 de diciembre de 2024 ojalá ser el número 1. Ojalá no, seré el número 1".

Declaración de intenciones de un Alcaraz que tendrá un rival duro de roer. Y es que para el murciano, el tenista a batir y con el que tiene una fijación especial es Jannik Sinner, llamado a protagonizar el gran duelo de la próxima década por el número 1.

"El rival que tengo más enfilado es Sinner. Es el jugador a batir, para mí el mejor del mundo. Si Dios quiere compartiré mi carrera con él. Hago los entrenamientos para intentar hacer cosas que a él le duelan. Me está haciendo crecer como jugador. Ya me esperaba este nivel de Sinner. Sabía que iba a ser número 1 este año y que iba a ganar un Grand Slam", precisó un Alcaraz que ya tiene entre ceja y ceja estar al 100% en Madrid.