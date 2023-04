"Carlos Alcaraz piensa en grande"

El entrenador de Carlitos, Juan Carlos Ferrero, habla del carácter de Alcaraz Confiesa que miran aspectos del grandes tenistas como Federer y Nadal para adaptarlos a al juego de Alcaraz

Carlos Alcaraz se ha visto de nuevo lastrado por las lesiones. Un artritis postraumática en la mano izquierda y unas molestias en la columna vertebral le han alejado del arranque de la temporada de tierra por el momento teniendo que renunciar al Masters 1000 de Montecarlo.

Son ya siete las lesiones que ha sufrido Carlitos en su corta carrera fruto del gran esfuerzo y los muchos partidos que está jugando ya que se han convertido en un asiduo de las rondas finales de todos los torneos en los que participa.

Seguro que Charly es el primero que no desea estar en casa sin poder jugar pero intenta distraerse lo máximo posible en Murcia para no ofuscarse en sus lesiones. Quien le conoce bien es su entrenador y el alma mater de este fenómeno que es Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, quien en una entrevista en Tennis Majors habló largo y tendido de su carrera como tenista y como entrenador, también explicó cosas interesantes sobre su pupilo.

Alcaraz en el Challenger de Murcia donde acudió como espectador | Instgaram

"Lo único que puedo decir es que Carlos piensa en grande"

Ferrero explicó que lo que intentan con Carlos es que adapte a su tenis lo mejor de cada uno de los jugadores top del circuito. Es una buena fórmula para intentar que pueda mantenerse en la cima por mucho tiempo tras haberse convertido en el número uno más joven de la historia del tenis masculino: “Podemos decir que necesitas tomar los mejores ejemplos posibles para añadir cosas a tu juego. El movimiento de Federer, la mentalidad de Nadal y así. Intentamos fijarnos en detalles de ciertos jugadores que pensamos que son muy buenos para añadirlos a nuestro juego. Carlos ha tenido que escuchar en el pasado que era el nuevo Nadal. Era demasiada presión. Estábamos muy orgullosos, pero no es fácil escucharlo todo el rato. Lo único que te puedo decir es que piensa en grande”.

No esperaban el número uno tan pronto

Haber conseguido el objetivo de que Carlos alcanzara el número 1 cuando tan solo tenía 19 años es toda una proeza que ni por asomo entraba en los planes de Ferrero cuando se puso a trabajar con el tenista de El Palmar: “No había ninguna meta, nadie me dijo que hubiera que hacer algo concreto. La gente sabía que tenía talento, el plan era trabajar y construir al jugador. Mi objetivo era hacerle número uno en un plazo indeterminado, pero no teníamos en mente que fuera a suceder tan rápido. Cuando le ves entrenar todo el día, no te sorprende tanto porque ves su nivel a diario. Es muy difícil de explicar. Hay personas que son súper especiales y él lo es. Roger, Rafa, Novak… ¿cómo explicar que ganaron 22 Grand Slams? Son especiales”.El carácter de Alcaraz

Para ser grande dentro de la pista también debes serlo fuera de ella y sobretodo de mentalidad. Ferrero explica como es Alcaraz como persona: “Tiene su propio carácter, uno fuerte. Lo necesita para ser un buen jugador. Algo que tiene de manera natural es que piensa en grande. Siempre me decía cuándo se sentía preparado para ganar algo nuevo. Cuando se sintió preparado para ganar un Grand Slam, me lo dijo, antes del Miami Open 2022. Al final intentamos encontrar una respuesta intermedia como dos personas normales cuando no estamos de acuerdo en algo”.