Quién es Zizou Bergs, primer rival de Nadal, solidario y con nombre de astro madridista

Rafa Nadal debutará este jueves en la primera ronda del Masters 1.000 de Roma ante un Zizou Bergs prácticamente desconocido para el gran público pero que cuenta con un importante bagaje en torneos Challenger.

A sus 24 años, el belga ha desarrollado su carrera fuera del circuito ATP, centrado en los Challenger e ITF y llega a la cita romana en uno de sus mejores momentos, después de conseguir buenos resultados en tierra batida en estados unidos. Zizou ha sido finalista en Sarasota y campeón en Tallahassee y se presenta por primera vez en el Foro Itálico.

En su carrera atesora tan solo 23 partidos individuales en ATP y apenas nueve victorias que contrastan con las 132 que tiene en torneos Challenger, por 88 derrotas. En este circuito B acumula ya ocho títulos.

El jugador, que debe su nombre a la admiración de sus padres por Zinedine Zidane, tendrá en frente a un gran madridista como Rafa Nadal en su debut en el Masters 1.000 de Roma.

Todo un reto para este tenista diestro que destaca por su juego plástico y fluido y su adaptación a todo tipo de superficies. Curiosamente, fue precisamente el astro francés, exjugador del Real Madrid, el que entregó a Rafa su primer trofeo de Roland Garros. Casi 20 años después, el balear se medirá en pista a otro 'Zizou' en el tramo final de su carrera.

Actual 108 del ranking ATP (mejor raqueta belga en la actualidad), Bergs participó con una invitación la semana pasada en el Mutua Madrid Open, donde cayó eliminado en primer ronda por el neerlandés Luca Van Assche por 6-4, 6-7, 6-1. En Roma ha tenido que pasar por la ronda previa, superando al estadounidense Patrick Kipson (4-6, 6-3 y 6-4) y al chino Shang Jungchen por 6-4 y 7-6.

"¡Poder enfrentar a Nadal es increíble! Sobre todo porque no jugará por mucho tiempo. Soñé con competir contra uno del Big Three. Ese será Nadal y no tengo palabras para describirlo. Es tan hermoso", explicó Bergs tras avanzar al cuadro principal de Roma.

Entre sus logros destaca también haber entrado en el cuadro principal tanto del Open de Australia de este año donde cayó contra Stefanos Tsitsipas en primera ronda. También entró en el cuadro principal de Wimbledon 2022, siendo eliminado en su debut por Jack Draper.

Referente solidario

El tenista nacido en Lommel, destaca también por una faceta solidaria que arrancó siendo muy joven. Tras un viaje a Burundi a los 15 años, Bergs decidió que tenía que ayudar y desde entonces ha donado ropa y equipamiento de tenis al país africano. "Creces en una muy buena cultura, en un muy buen país y crees que todo es bastante normal, que tienes toda esta ropa, zapatos, raquetas, que puedes encordar cuando quieras y tener buena comida en la mesa todos los días. Eso no es común allí, realmente me abrió los ojos. Jugaban con mis cosas, incluso si eran cinco tallas más grandes, igual jugaban con ellas. Eso realmente me conmovió”, explicó en una entrevista a la ATP el año pasado.

"Para mí es importante que no sea sólo recibir, porque el tenis me ha dado mucho. Es retribuir y eso me gusta mucho en este proyecto”, explicó el tenista que, durante la pandemia trabajó en una conocida cadena de supermercados y ayudó a su madre a vender las mascarillas que ella misma confeccionaba para salir adelante.