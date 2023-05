Alcaraz se ve como uno de los favoritos para Roland Garros

"Me pongo en lo alto de la lista", afirmó el murciano respecto a sus opciones de ganar el torneo Carlitos también ve a Nadal, "si va", Djokovic y Tsitsipas con posibilidades en París

Carlos Alcaraz, clasificado para la final del Masters 1.000 de Madrid, tras vencer este viernes, el día de su vigésimo cumpleaños, al croata Borna Coric por 6-4 y 6-3, aseguró que no siente vértigo "ni por lo vivido ni por lo que queda por vivir" y se incluyó entre los favoritos para la próxima edición de Roland Garros.

"Me pongo en lo alto de la lista", dijo, junto a Rafael Nadal "si va", a Novak Djokovic y a Stefanos Tsitsipas como aspirantes al título en París. "Creo que estoy jugando a un buen nivel y me siento con confianza".

"Espero ver a Rafa en Roland Garros al cien por cien", expresó.

"No me he parado a pensar que, ostras, tengo 20 años y apenas acabo de arrancar. Pero he peleado por estar en estas condiciones, esto es lo que quería desde siempre. No tengo vértigo ni por lo ya vivido ni por lo que me queda por vivir", aseguró en conferencia de prensa.

"Lo estoy disfrutando con mi equipo, mi familia y mis amigos, somos un grupo bastante amplio. Disfrutar de las victorias es fundamental, salir de la pista y saborear las victorias", añadió.

Alcaraz no supo precisar si se trata de un talento innato para el tenis y destacó que "hay que juntar el talento con el trabajo, porque sin querer ser el mejor nunca vas a ser nadie".

"No me siento el mejor del mundo ahora mismo, intento pensar en mí, pero no me siento superior a nadie", agregó en su reflexión.

El número dos mundial, que fue a los 19 años el número uno más joven de la historia, comentó que en sus años en el circuito profesional ya ha tenido tiempo de aprender "que no se pude tener contenta a toda la gente y hay que ser un poco egoísta y mirar por uno mismo, seguir tu camino y tener la satisfacción propia".

En su aniversario, dijo que "más allá de lo deportivo", lo que pedirá al soplar las velas será "salud" para él y para su familia. "Es el mejor regalo que me podrían dar", aseguró.