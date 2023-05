Alcaraz se regala una final en Madrid

El día de su cumpleaños Carlos ganó a Coric en semifinales por 6-4 y 6-3 El murciano demostró una vez más ser un superclase en la pista de tenis

Carlos Alcaraz estará en la final del Mutua Madrid Open. La alegría de los seguidores y de los organizadores del torneo llegó después de la dura batalla a la que el croata Borna Coric sometió al murciano en un estadio Manolo Santana completamente lleno, con 12.500 espectadores entregados a Carlitos. Era el día de su 20 aniversario y merecía un bonito regalo. Y lo tuvo. Una final en el Mutua Madrid Open tras vencer al croata por 6-4 y 6-3.

Arrancó el parido con un juego de 10 minutos y 13 segundos en el que Coric salvó dos bolas de break y finalmente se adjudicó el parcial. Era una declaración de intenciones de ambos jugadores. Se avecinaba un partido duro, tocaba ponerse el mono de trabajo y contar con la cabeza siempre en su sitio, no perder la paciencia, y atacar en el momento justo.

Así avanzó el partido en esta primera manga. Con Alcaraz trabajando mucho los puntos viendo que tenía a una auténtica roca en el fondo de la pista. El cuarto juego fue una muestra perfecta en este sentido donde se jugaron hasta 15 puntos hasta que Carlitos pudo levantar el puño para celebrar el 2-2 salvando incluso una bola de break del croata. En esta ocasión 9 minutos y 34 segundos de intensidad y el típico tenis de tierra batida de toda la vida.

El primer set, en el bolsillo

Ganar este parcial teniendo que sacar a pasear todos los recursos posibles le dio alas a Alcaraz, que lograba la rotura en el siguiente. De ahí a ganar el primer set ya no hubo tantas piedras en el camino y Carlos tiró de este tenis más valiente que tanto le ha aportado para cerrar el primer capítulo con un juego en blanco.

En la segunda manga Carlitos se soltó y puso un plus de velocidad en sus golpes para poner en aprietos a un rival que no daba su brazo a torcer. No se rindió el croata y su respuesta fue incrementar la potencia de sus golpes para conseguir un contra break e igualar de nuevo las cosas en el segundo set.

Carlos no dio opción a un Coric que acabó rendido a su tenis | EFE

Pero Alcaraz vio la oportunidad de volver a ponerse por delante, sobre todo después de un gran punto con dejada de Carlos, contradejada de Coric y recontradejada del murciano que levantó a toda la grada en la Caja Mágica. Un error de su rival y un drive inapelable culminaron el juego. Carlos se fue de nuevo a la silla con la tranquilidad de verse por delante.

El efecto de esta rotura fue mentalmente dura para Coric que parecía que se entregaba ya a un Alcaraz capaz de desorientar a Coric moviéndolo a su antojo ya tirando de puntos más rápidos e intentando acortar la semifinal lo más posible.

Carlitos gestionó a la perfección los tempos y certificó su pase a la final después de aprovechar su primera bola de partido y un triunfo por 6-4 y 6-3.