Alcaraz: "Ante Coric me repetía: estoy hecho un toro'"

Como manda la tradición, Carlitos sopló las velas en la pista y la grada le cantó el cumpleaños feliz "He estado concentrado porque sabíamos que iba a ser una guerra"

Carlos Alcaraz era un hombre feliz tras ganar la semifinal del Masters 1000 de Madrid a Borna Coric por 6-4 y 6-3, sobre todo porque era la mejor manera de celebrar su cumpleaños. Carlitos cumplió este viernes 20 años y como no podía ser de otra forma el torneo le regaló un pastel de aniversario y el murciano sopló las velas mientras los 12.500 espectadores que abarrotaron la Caja Mágica le cantaron el 'Cumpeaños feliz'.

"Es increíble cumplir años enfrente de todos vosotros. Cada año los cumplo aquí. Cumplí 18 en un partido ante Rafa, 19 ante Norrie ganando un partido increíble y este año entrando a una final. Es increíble y muy especial para mí", reconoció a los micrófonos de RTVE tras probar el pastel.

Coric, un jugador muy duro

En cuanto al partido, Alcaraz analizó lo duro que es jugar contra un rival como Coric. "Es un jugador durísimo, se ha visto sobre todo en el principio del primer set con rallys larguísimos. He estado concentrado con mi equipo porque sabíamos que iba a ser una guerra y que necesitaba estar bien físicamente. Me repetía que estoy hecho un toro, que podía y esto me ha ayudado mucho", desveló en medio de la pista donde se coronó el año pasado. Carlos aseguró que estaba "muy contento con el nivel que he mostrado sin altibajos".

Obligado estar bien física y mentalmente

Recordó que para afrontar un partido así tienes que estar concentrado a todos los niveles: "Si no estás preparado mentalmente da igual el físico. Sin ambas cosas es imposible", recordó.

Las condiciones en Madrid son muy complicadas por la altura, lo que cambia absolutamente la forma de jugar de los tenistas. Es por ello que la adaptación cuesta un poco más que en otros torneos: "Tienes que estar preparado para jugar en Madrid. Cada semana son condiciones distintas y en Madrid quizás necesitas más días para adaptarte a la altura, la bola corre más y va a la altura de la cabeza así que tienes que saber jugar con ello. Las condiciones son difíciles pero me gusta jugar aquí y tengo a Madrid con muchísimo cariño", aseguró arrancando de nuevo los aplausos de la grada.

Finalmente explicó cuál era el proceso tras acabar un partido como el que jugó ante Coric: "Hacemos nuestra rutina, 15 minutos en la bici donde hablamos del partido de lo que he hecho mal y bien, más bien de lo que he hecho mal (risas) para mejorar. Nos hacemos bromas, como soy yo. Esta hora de después del partido es de recuperar y concentración para preparar el siguiente partido", dijo ya más en serio.