¡Djokovic rompe con Ivanisevic tras seis años y doce Grand Slams!

Tras seis años juntos, Novak Djokovic y Goran Ivanisevic ponen fin a su relación. Tras un inicio de temporada complicado para el serbio, el tenista apuesta por el cambio y rompe con su entrenador.

Ivanisevic ha sido un pilar fundamental para Djokovic, con una relación llena de éxitos deportivos. En el comunicado que ha publicado el serbio, declara que la decisión no se ha tomado este miércoles: "Decidimos romper hace unos días. Nuestra química tiene altos y bajos, pero nuestra amistad no. De hecho, estoy orgulloso porque además de ganar torneos hemos tenido una batalla de Parchís... y eso no parará", explica el serbio en sus redes sociales.

Juntos, han logrado un gran palmarés en el que destacan los 12 Grand Slams en tan solo seis años de aventura. Nole ha recordado ese momento: "Le llamé en 2018 y queríamos innovar en nuestro juego. También llegaron otras cosas, como diversión y felicidad. También número 1, récords y 12 grandes (más algunas finales). ¿Y tengo que mencionar el drama?", recuerda Djokovic.

La unión entre ellos dos ha sido muy importante para la carrera del serbio. Antes de la incorporación del croata, Djokovic trabajaba con Marian Vajda, mientras que, Ivanisevic, era el 'mentor' de Cilic. Una vez se oficializó su incorporación, el entrenador se convirtió en una pieza clave para Djokovic. Durante estos seis años, el serbio logró decantar la balanza con sus grandes competidores por ser el jugador con más Grand Slams.

"¿Quién soy yo para enfadarme con él?"

En algunos momentos de la trayectoria, entrenador y jugador tuvieron discrepancias. El alto temperamento del serbio y sus últimas polémicas fuera de la pista, hicieron que pasaran por algunos encuentros tensos. En alguna ocasión, el técnico admitió esos 'roces' pero como bien comentaba '¿Quién soy yo para enfadarme con él? Es el mejor jugador de la historia del tenis'.

El croata no solo ha sido entrenador de Nole, fue leyenda como jugador, convirtiéndose en campeón de Wimbledon 2001.

En un principio, el resto del equipo del serbio seguirá con él en el arranque de la gira de tierra, pero con algunas variaciones en su organigrama. En los próximos días sabremos quién será la persona encargada de ser el entrenador del actual n.º 1 del mundo.