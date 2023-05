2024 será 'the last dance' de Rafa Nadal

El tenista balear parará por completo durante los próximos meses Desea cerrar su carrera "luchando en la pista"

Tarde o temprano tenía que llegar la decisión. Era inevitable. Rafa Nadal tiene 37 años y las lesiones no le respetan, así que no puede sentirse competitivo, ofrecer su máximo nivel y eso no le gusta. Su cuerpo le lleva avisando hace tiempo y Rafa lo tiene claro: "No soy un iluso". Ha llegado la hora de plantear la retirada y la fecha que se ha puesto será al final de 2024. Si podrá cumplir ese objetivo es una incógnita. Lo decidirá su físico. Pero esta es su ilusión.

Lo anunció en la rueda de prensa donde se sabía que el mallorquín revelaría que no jugaría Roland Garros, su Grand Slam fetiche, pero Rafa fue más allá y anunció que parará por completo su actividad deportiva durante unos meses para "hacer el esfuerzo de volver la temporada que viene con garantías y poder despedirse en los escenarios más importantes de su vida deportiva "en la pista y luchando".

Rafa Nadal, que se lesionó en el Open de Australia, no ha conseguido recuperarse y lo peor es que no han dado con el problema que impide que el tratamiento obtenga sus frutos: "La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como habíamos esperado. El último y mas importante que era Roland Garros se hace imposible. No voy poder estar después de muchos años. No es una decisión que tomo yo sino mi cuerpo", dijo de entrada el tenista.

Nadal en su último partido en el Open de Australia donde se lesionó | EFE

Seguidamente explicó su intención de parar completamente de su actividad deportiva: "No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Han sido unos años en los que los resultados han sido de primer nivel pero el día a día ha sido de un nivel muy bajo. De cara al exterior quedan las victorias, los buenos recuerdos, pero han sido años realmente difíciles. Me ha costado tener continuidad en todos los sentidos sobre todo por culpa del físico y esto al final se traslada al terreno personal. Han sido años complicados aunque lo enmascaraban bastantes victorias importantes", reconoció sincerándose el balear.

No descarta la Copa Davis

Aseguró que no se pone fecha de regreso pero si le gustaría estar en la final Copa Davis que se disputará en Málaga en noviembre: "Hay que parar y cuando me sienta preparado volver a empezar. Podría ser un objetivo llegar a final de año y jugar la Copa Davis si el capitán (David Ferrer) lo considera adecuado e intentar afrontar el año que viene con garantías y que yo intuyo que será el último".

No se cerró la puerta a seguir más allá, pero lo ve "más que improbable", así que 2024 será su última temporada. "Quiero intentar parar para encarar el último año de mi carrera deportiva disfrutando. Quiero darme la oportunidad de hacer este esfuerzo y poder disfrutarlo".

En su año de 'despedida aseguró que "me prepararé para jugar los torneos que me apetezcan y que más me han marcado deportivamente en mi vida".

Triste pero no dramático

Tras asegurar que está "triste" por esta decisión, también tiene claro que "no hay que dramatizar" y que "lo encaro como cualquier persona que no puede hacer algo que le hace ilusión. No me voy a quejar porque he tenido mucha suerte en esta vida y ahora me vienen momentos más difíciles deportivamente. En mi vida personal estoy en un buen momento y no quiero que esto afecte", reconoció Nadal, que fue padre hace unos meses.

Objetivos en 2024

En cuanto a sus objetivos de cara al año que viene, Rafa no quiso marcarse objetivos concretos: "Puedo tener unas ilusiones pero las cosas a veces las marcan otros factores. Luchar por ganar un grand slam no es fácil. No soy irracional y soy consciente de lo complicado de luchar por ello pero ¿por qué no? Quiero darme la oportunidad de volver a competir. Mi intención es que sea el último año y voy a intentar que no sea de comparsa, haré lo posible por competir al máximo nivel y llegar a la temporada de tierra para ganar torneos", admitió.

También habló de la posibilidad de jugar los Juegos Olímpicos de París, donde el torneo de tenis se jugará precisamente en Roland Garros: "No puedo decirlo ahora porque es difícil predecir qué pasará, como estará mi cuerpo, pero dejo la opción abierta. Por descontado que los Juegos Olímpicos son un evento importante pero no lo puedo decir ahora".

Quiere saber qué pasa con su lesión

Rafa quiere saber la causa de que su lesión no evolucione, por lo que antes de su desconexión total quiere resolverlo y a partir de ahí arrancar sin problemas: "Será duro pero al menos no quiero comenzar restando y quiero entender porque la lesión no se está recuperando".

A despedirse en la pista y luchando

Finalmente, preguntado por su insistencia en seguir jugando pese a haberlo ganado todo y con tantas lesiones, el balear tiró de nuevo de sinceridad: "No me gusta la palabra pero me siento con la fuerza para decir que no me merezco un final así. Voy a esforzarme para que mi final sea en la pista, luchando. Que pueda ser una traca final. Me gustaría acabar dentro de una pista de tenis, sintiéndome un jugador de buen nivel y luchando para ganar partidos. Hasta dónde no lo sé. Luchando para ganar los torneos grandes, pero si eso es una realidad viable lo sabremos en el día de mañana". concluyó.