¿Qué fue de Yoli de Los Serrano? Así ha cambiado Sara Brasal, la actriz más desconocida

"A mí me llaman para hacer de la amiga", explica Sara Brasal sobre su experiencia en la comedia de Telecinco

Puede que cuando estés pensando en Los Serrano, no se te venga a la cabeza el personaje de Yoli, pero se trata de un papel que marcó la vida de Sara Brasal, intérprete que dio vida a una "niña gordita con brackets y gafas de culo de vaso". En mayo de 2023, la actriz acudió al programa Socialité y habló acerca de su experiencia en la comedia, y por supuesto, su vida actual. ¿Qué ha sido de Sara Brasal?

"A mí me llaman para hacer de la amiga. Claro, leí la descripción: 'Gorda, con gafas de culo de vaso, brackets en los dientes'. Yo dije 'madre mía, yo no quiero hacer esto'", asegura Sara Brasal. La intérprete explicó cómo fue su infancia: en la escuela, había sufrido acoso escolar por su sobrepeso, por lo que el papel de Yoli no le ayudó. "No me metían la cabeza en el WC ni me pegaban, pero me dejaban sin amigas. Encima voy a hacer de gorda y fea. No quería que se pasara a la realidad".

Tras el final de Los Serrano, la intérprete continuó trabajando como actriz de teatro, en obras tan importantes como Medea, Locos de amor, La mujer de antes y Romeo y Julieta. Después siguió formándose, compaginando sus estudios en Educación Primaria en la Universidad Autónoma de Madrid. Por lo tanto, no se alejó demasiado de ese medio que conoció de pequeña y que tanto le gustó, al mismo tiempo que le generó inseguridad por el impacto de su personaje en los espectadores.