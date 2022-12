¿Cuánto tiempo lleva Orestes como concursante de Pasapalabra?

Orestes se ha convertido en el concursante más longevo de Pasapalabra, 298 días El mítico concursante ya estuvo antes en Pasapalabra, pero ahora se ha vuelto una leyenda

Orestes ya se ha convertido en un concursante mítico del programa Pasapalabra. Es más, hace unos días se convirtió en la persona que más ha estado al frente de este programa desde que comenzara a emitirse hace ya más de una década.

El mítico concursante no era una cara nueva, ya que en 2016 fue a Pasapalabra cuando todavía se emitía por Telecinco y su presentador era también el mítico Christian Gálvez. Ahora, ya en Antena 3 y años después, Orestes volvió con una renovada sonrisa y con muchas ganas de competir. Esta vez su paso no fue fugaz, puesto que ahora mismo lleva la espectacular cifra de 298 días en el programa. Todo un récord no solo de Pasapalabra, también de la televisión.

Así mismo, su estancia aquí ha llevado a que tenga una sana rivalidad con su ‘némesis’, Rafa Castaño, otro concursante con el que se ha enfrentado ya decenas de veces. Dicho sea de paso que ambos han empatado hasta en 42 ocasiones. Cuando se ven frente a frente las cosas están muy igualadas.