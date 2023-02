Las sorprendentes palabras de Maracena Olona sobre la separación de Shakira y Piqué

La ex política asegura haberse sentido identificada con la cantante "Admiro a Shakira", ha confesado a Jordi Évole

La entrevista que Macarena Olona concedió ayer a Jordi Évole en el programa Lo de Évole de La Sexta sigue siendo de lo más comentado durante el día de hoy. Sin embargo, un tema que ha pasado desapercibido y que merece atención es la opinión que la ex diputada tiene acerca de la separación entre Shakira y Piqué. En parte, porque Macarena afirma sentirse identificada de algún modo con la cantante colombiana.

En primer lugar, la que fuera política de Vox asegura admirar a Shakira: "me sentí identificada en la situación por la que está atravesando. Tenemos derecho a no ser perfectas en nuestro dolor. Me adapto a las circunstancias. Macarena es madre". De esta forma, apoya a la artista en el lanzamiento de su polémico tema con Bizarrap en el que atiza sin parar tanto a su ex marido, Gerard Piqué, como a la nueva pareja de este, Clara Chía.

Otro tema personal del que Macarena Olona habló fue la elevada cantidad de tatuajes que tiene en determinadas partes de su cuerpo: "conservo los que me hice en esa época [durante la rebeldía] para no olvidarme de lo que viví". Sin duda alguna, una entrevista muy personal en la que conocimos a una Maracena completamente diferente a la Macarena política.