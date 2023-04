La sorprendente cifra de hijos que suman estos dos solteros en 'First Dates': "¿Tienes carnet de autobús?"

El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro Este miércoles el formato ha juntado a Mónica y Alberto

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles el programa ha juntado a Mónica (35 años) y Alberto (41). La soltera ha confesado que le gustan los chicos "con cara de golfetes", y al ver a su cita, ha tenido muy buena impresión y ha afirmado que cumple el requisito. El soltero, también ha tenido buenas vibras: "Me ha llamado la atención positivamente".

Mónica ha explicado que tiene cuatro hijos: un niño de 13 años, una niña de 4, y dos gemelas de 3. Aunque durante la cita ha confesado que no está pensando en volver a ser madre y que ya ha cumplido esa parte de su vida, después ha explicado que podría volver a serlo: "No cierro el horno, cuando el molde es bueno, en cualquier momento se puede volver a poner a funcionar".

La soltera ha asegurado que prefiere que su cita no tenga hijos, pero que si tiene, "también tiene sus cosas buenas". Alberto se ha presentado diciendo que sus hijos son su prioridad y que se desvive por ellos. Él tiene tres hijos: uno de 6 y dos mellizos de 3, y ha comentado que "no va a haber más jamás".

Durante la cena, Mónica le ha preguntado el modelo de coche, a lo que él ha contestado que tiene uno grande de siete plazas, y la soltera ha añadido: "No nos llega, ¿tienes carnet de autobús?". Él le ha contestado: "Tengo carnet de camión". Alberto ha comentado que pueden "montar un equipo de fútbol, un box de crossfit o lo que sea".

Los solteros han conectado en varios aspectos y ambos han decidido tener una segunda cita para seguir conociéndose y ver hacia dónde va su relación con los siete hijos.