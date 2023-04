La dura confesión de una soltera sobre su cita en 'First Dates': "Es un PDF"

Este viernes el programa ha juntado a Eva y a Jorge La soltera no ha encontrado ese feeling para establecer una relación amorosa, y se han ido separados

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este viernes, el programa ha juntado a Eva y a Jorge. Nada más conocerse, a la soltera le ha sorprendido que el chico se parece a su "primer novio". Jorge, al verla, ha pensado: "Menudo pivonazo me han puesto".

Antes de sentarse en la mesa, Eva le ha preguntado que en qué mes nació, a lo que le ha contestado que en diciembre y que es Sagitario. La chica se ha vuelto a sorprender, y ha confesado que todos sus exs son Sagitario, y ha añadido que "chicos como estos, en el Baix Llobregat que es de donde vengo, te salen de debajo de las piedras".

Durante la cena, la soltera se ha dado cuenta de que Jorge es una persona muy tímida, algo que no le ha gustado de él. Ella ha sido quien ha tomado las riendas de la cita, y le hubiese gustado que fuese de otra manera: "Siempre he ido tirando yo porque soy la extrovertida, pero yo quiero que tiren de mí".

Eva se considera una "pedazo de mujer" y quiere un "pedazo de tío" a su lado, algo que no ha encontrado en Jorge: "Este chico igual es un PDF, un proyecto de futuro para ser un pedazo de tío, pero yo lo quiero hecho ya", ha confesado la catalana.