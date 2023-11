Un soltero de 'First Dates' se sorprende con lo que hace su cita al salir del trabajo: "¡Joder!"

El programa ha juntado a Pablo y Sara El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Sara (35 años) y Pablo (41). Al conocerse, ambos han tenido muy buenas impresiones: "Le he visto y me ha dado una sensación de buena persona. Eso lo he sentido nada más verle", ha comentado la soltera. Mientras que el comensal ha declarado que le han gustado los ojos, la cara y la sonrisa de su cita: "Físicamente, se ajusta a mis gustos".

Al hablar del trabajo, Sara le ha comentado que ha sido dependienta, que ha pasado por recursos humanos, y que ahora trabaja en un salón de juegos y los fines de semana en un pub: "Hay veces que salgo a la una de la mañana de la sala de juegos y me engancho al pub. Es lo que tiene ser independiente, tener tu vida".

Tras conocer esto, Pablo ha soltado un "¡Joder!". Además, ha asegurado que no estaría con una persona que tenga poco tiempo: "Yo estoy en un momento de mi vida que quiero una pareja estable con la que podamos disfrutar y eso implica tener tiempo útil de los dos".

Aun así, han seguido hablando del tema y Sara ha explicado que se está planteando dejar la noche, ya que le "quema", y eso ha hecho cambiar la opinión al soltero

En la decisión final, Pablo ha comentado que tendría un segundo encuentro con ella porque se ha sentido muy a gusto y quiere seguir conociéndola. Mientras que Sara ha explicado que no tendría una segunda cita porque no le ha "movido nada por dentro".