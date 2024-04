Este soltero escandaliza a su cita en 'First Dates': "Te voy a comer el conejito"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Esta noche se celebra el 8º aniversario del programa y una de esas citas estaba conformada por José y Maribel. Pero la soltera madrileña expresaba su decepción con los hombres de hoy en día: "Son simples, sosos y barrigudos", decía.

Y es que nada más comenzar ya llegaba el primer chasco de la noche cuando José comenzaba a hablar de sexo, tema que a Maribel no le ha gustado nada: "Sin clase y sin estilo", sentenciaba ella detrás de cámaras.

A la hora de hablar de dinero, Maribel calaba la economía de José al decir que "Tiene un poder adquisitivo bueno, pero tampoco creo que sea millonario", y es que el tema económico era muy importante para la soltera ya que presumía de "vivir de los hombres".

Al terminar la cita, Maribel rechazaba a su cita aunque se llevaba una última sorpresa por parte de su cita: "Yo soy tu lacayo y haré todo lo posible por ser tu rey. Desde aquí hasta abajo te voy a comer el conejito para poder ser tu rey, mi amor", sentenciaba el soltero. ''Eso que no salga'', decía la soltera mientras se marchaba del restaurante.