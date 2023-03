Sale a luz el pasado de Paz Herrera, la estrella de El Cazador

Paz Herrera participó en Pasapalabra, consiguiendo triunfar y haciéndose con el bote Más de 1,3 millones de euros se llevó en aquel momento

El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora". El equipo de cazadores lo componen Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores.

Rodrigo Vázquez se ha ganado el cariño del público por su simpatía y la forma de dirigir el programa. Vázquez consigue aportar un toque humorístico a este concurso de Televisión Española que requiere de un gran conocimiento por parte de los concursantes que pasan por plató. El presentador tiene el cariño tanto de la audiencia como de sus propios compañeros.

Paz Herrera forma parte de El Cazador, concurso que triunfa cada tarde en La 1 de RTVE. Sin embargo, la cazadora se dio a conocer en otro formato de características similares, Pasapalabra.

Fue allí donde 'la profesora' (mote con el que se le conoce) arrasó al llevarse a casa un bote acumulado de 1.310.000 de euros tras casi 90 programas seguidos quedándose a las puertas.

Todo sobre Paz Herrera, 'la Profesora' de El Cazador

La carrera televisiva de Paz Herrera, como decimos, empezó en Pasapalabra. En su segunda etapa en el programa, allá por el año 2014, consiguió ganar el bote y quitarse la espinita que tenía clavada después de que durante su primera participación cayera eliminada tras ser derrotada en el Rosco. Ya por aquel entonces, Paz Herrera demostró ser una mujer muy inteligente a la que era prácticamente imposible vencer.

Por ello, no sorprende que los responsables de El Cazador quisiera contar con su presencia como cazadora. Su perfil genera terror entre aquellos concursantes que se enfrentan a este concurso diario de La 1. Además, comparte grupo con Erundino Alonso (uno de Los Lobos de Boom), con Ruth de Andrés (ex de Saber y Ganar) y con Lilit (también ex concursante de Pasapalabra).