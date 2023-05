La reacción de una onubense en 'First Dates' al ver su cita: "Me he quedado en shock"

Las dos solteras se han quedado sin palabras al encontrarse Ninguna de las dos sabían como actuar al verse

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En el programa de este lunes, el programa ha presentado a Carmen y Patricia. La segunda se ha definido como "rockera, a la vez gótica y a la vez friki", además ha confesado que nunca ha tenido una relación sentimental con una chica, pero que es "algo que me queda pendiente".

Patricia ha comentado que siempre le llama la atención algunas cosas como que "lleve un estilo parecido a mí". Y así ha sido, cuando Carmen ha entrado al restaurante han flipado al ver que tienen estilos muy parecidos. "Es una gemela tuya", ha añadido Matías.

No solamente ha sido eso, sino, que al verse no podían parar de reírse, algo que ni Elsa ni Matías entendían, y no decían qué les pasaba. "Estoy sorprendida", comentó Patricia, a lo que Carmen añadió "Me he quedado en shock".

La presentadora averiguó que ya se conocían, y consiguió que las solteras contaran su pasado. Explicaron que Patricia había estudiado en Córdoba, la ciudad de Carmen, y que se conocieron a través de Tinder.

La cita ha sido positiva para ambas, han encajado, se han dejado llevar y han decidido darse una oportunidad y seguir conociéndose a fuera.