Te sorprenderá conocer las manías de este valenciano en 'First Dates'

Este jueves el formato ha juntado a Darío y Alejandra El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este viernes el programa ha juntado a Darío (28 años) y Alejandra (26). La murciana ha explicado que al principio de conocerla da una imagen que no es: "No caigo bien, pongo mala cara y se me ve muy fría". Pero el soltero, nada más verla ha pensado que es "mona y parece muy amigable, muy simpática".

La primera impresión de Alejandra no ha sido igual de buena, y es que ha pensado que Darío es "el típico garrulo de gimnasio que pone cuernos y que come arroz y pollo". Aun así, ha querido conocerlo para ver cómo es su personalidad.

La soltera le ha preguntado si es ordenado, a lo que él ha contestado: "Cuando quiero". El valenciano ha asegurado que es muy maniático y ha explicado algunas de sus manías. Darío ha comentado que siempre tiene que llevar pañuelos en el bolsillo izquierdo, "porque sino, me pasa algo".

Además, ha añadido que las llaves siempre las tiene que tener a la izquierda, y que siempre que entra en su casa tiene que "darle un besito a las cenizas de mi perrita". Ha confesado que lo hace también cuando se acuesta, cuando se levanta y cuando se va de casa: "Es como que la siento, me gusta". Las palabras de Darío han gustado a la soltera: "Me ha llegado al corazón, es de ser un cani muy sensible y muy noble".

En la decisión final, ambos han estado de acuerdo en querer tener una segunda cita, ya que a los dos se les había hecho corta. Alejandra ha asegurado que tiene que "descubrir alguna cosa más" del soltero.