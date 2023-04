El tremendo rechazo a su cita en 'First Dates': "No soy de dulce, ponme dos platos de bravas"

El formato ha juntado este jueves a Vicente y Andrea El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este jueves el programa ha juntado a Vicente y Andrea. Nada más conocerse, el soltero se ha bebido de un trago su copa de vino para quitarse los nervios, y ella, al verlo, ha hecho lo mismo.

La soltera ha asegurado que no ha tenido suerte en el amor, que la gente dice que es muy sentimental y es mentira: "Lo único que quieren es tal y cual, te lo clavan por detrás". Ha revelado que le han sido infieles en varias ocasiones y lo ha pasado mal. Ella busca fidelidad, y Vicente ha comentado que es fiel, pero que ve bien tener una relación abierta.

La soltera ha confesado que su sueño es ser "viral y meme", y que quiere que la gente se ría por algo que a ella le ha hecho gracia.

Una vez han llegado al reservado, Andrea ha leído una prueba que ponía 'Échale nata dónde quieras besarme', ha cogido el bote de nata y se ha llenado la boca. Vicente ha dejado claro que no quería un beso y ha comentado que no le gusta el dulce: "No soy de dulce, ponme dos platos de bravas y me los como ahora mismo".

Durante toda la cita se han estado riendo, algo que ha influido bastante en la decisión final. Ambos han estado de acuerdo en tener una segunda cita, y pese a que tienen diferentes opiniones sobre las relaciones, han optado por conocerse más y darse una oportunidad.