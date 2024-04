Este es el premio que se lleva el ganador del festival de Eurovisión

Quedan poco más de tres semanas para que se celebre Eurovisión 2024. El próximo 11 de mayo tendrá lugar el mayor festival de la canción del viejo continente. De la misma forma que las últimas ediciones han estado marcadas mediáticamente por el conflicto de Rusia y Ucrania, este año la polémica llega con la participación de Israel.

No obstante, más allá de las reivindicaciones de artistas y públicos, ningún país quiere perderse el festival. España participará con la canción 'Zorra' de Nebulossa, aunque no parte entre las favoritas. Quienes sí se encuentran arriba de las apuestas es Suiza, siendo la favorita con su canción 'The Code', del rapero Nemo Mattler.

Hace unas semanas ocupaba su lugar Croacia, que ahora está en segundo puesto con Baby Lasagna y su pegadizo 'Rim Tim Tagi Dim'. Estos son algunos de los países que lucharán por ganar el certamen, pero, ¿qué es lo que gana el vencedor de Eurovisión? Además del característico trofeo con forma de micrófono, muchos espectadores se preguntan cuál es el premio del festival.

La respuesta es que no hay ningún premio en metálico. De hecho, no hay premio más allá del trofeo y el reconocimiento obtenido. La fama que se alcanza tras el festival de Eurovisión sí que puede rentabilizarse en conciertos, reproducciones en plataformas, actuaciones... pero se trata de una "inversión" en la trayectoria del artista.