El motivo por el que el ganador de 'GH VIP 8' se llevará un ridículo premio final: menos de 4.000 euros

A las puertas de la final, el premio final ha bajado más de 50.000 euros

'Gran Hermano' es uno de los programas más icónicos de televisión. La primera vez que se emitió fue en el año 2000, y desde entonces ha ido emitiendo varias ediciones. En el concurso hay un grupo de personas que están encerradas en una casa, tienen que convivir juntos y les graban las 24 horas del día. El público decide a quién eliminar cada semana, hasta que quede un ganador.

Las puertas de la casa se abrieron en abril de 2000 para recibir a diez concursantes. Entre ellos se encontraban María José Galera, Jorge Berrocal, Íñigo González, Ismael Beiro o Ania Iglesias.

El pasado 14 de septiembre se estrenó 'GH VIP 8' tras cuatro años sin emitirse. A las puertas de la final, todavía quedan ocho concursantes: Albert Infante, Naomi Asensi, Laura Bozzo, Pilar Llori, Luitingo, Michael Terlizzi, Carmen Alcayde y Laura Bozzo.

El pasado jueves, los participantes pudieron comprar la primera plaza de la final. Albert comentó que su puja era de cero euros: "Se ha tocado mucho el premio, hay poco dinero y si quito ahora nos quedamos pim pam pum con el bocadillo de atún. Para mí estar en la final lo tiene que decidir el público".

Michael Terlizzi, Naomi Asensi y Carmen Alcayde coincidieron con su opinión. "La cagamos con los 75.000 euros, pero no sé si en tres semanas nos da tiempo hasta de ganar el premio completo. Merecemos llegar por el cariño del público. No me perdonaría llegar habiendo pagado", dijo la última nombrada.

Laura Bozzo considera que tiene que estar en la final y pujó por 20.000 euros. Pilar Llori se sumó a la cantidad: "Me he venido arribísima. Considero que por mí se hubieran tenido que gastar 25.000 euros, así que 20.000".

Las dos concursantes iban subiendo cantidades, hasta que Laura llegó a los 50.000 euros. Así pues, por primera vez en la historia del programa, el ganador del reality se llevará 3.100 euros.