Soy psicólogo y esto es lo que debes hacer para evitar la adicción al móvil en niños y jóvenes

Las tecnologías aparecieron para revolucionar nuestras vidas, y la llegada de los smartphones han traído muchos beneficios, pero también consecuencias, y es que muchas personas han desarrollado una grave adicción.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de España (INE), siete de cada diez niños y adolescentes de entre 10 y 15 años tienen teléfono móvil en España.

Ahora, Jonathan Haidt, un reconocido psicólogo y profesor de la NYU Stern School of Business, ha aprovechado el festival 'The Future of Everything' para dar algunas recomendaciones para controlar el uso de los móviles entre los niños y adolescentes.

El especialista ha asegurado que estos dispositivos no se deberían de dar antes de los 14 años, y que en su lugar se podría dar alguno con funciones limitadas: "Puedes darles un teléfono para que se comuniquen, pero no les des internet en el bolsillo donde extraños pueden contactarlos y pueden ver vídeos inapropiados".

En esta línea, Haidt ha explicado que el uso de las redes sociales puede generar ansiedad y depresión en los jóvenes, por lo que alerta que no se deberían de utilizar hasta los 16 años: "Los jóvenes de 18 años dicen que ojalá esto no existiera, pero están atrapados".

El psicólogo social ha comentado que las escuelas deberían implementar la regla de no usar teléfonos móviles en clase. Además, ha añadido que antes de regalar un dispositivo electrónico se debería promover "más independencia, juego libre y responsabilidad en el mundo real", ya que antes de que existieran, los niños de hasta los años 90 tenían mucha más libertad.