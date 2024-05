El PSG y Mbappé, enfrentados por el finiquito

Si la estancia de Kylian Mbappé en el PSG no ha resultado plácida, al menos en el último año, su salida del club parisino hacia el Real Madrid tampoco va a ser un camino sembrado de rosas por Nasser Al Khelaïfi quien no está dispuesto a abrirle la puerta grande del Parque de los Príncipes.

Según desvela el diario 'L'Équipe' a toda portada este miércoles, el acuerdo económico entre ambas partes no está cerrado y, por el momento, el PSG y los asesores de Mbappé no han llegado a un acuerdo económico para su finiquito.

El rotativo galo explica en su información que el PSG no ha abonado a Kylian el salario del mes de abril y tampocohay acuerdo sobra una prima de 80 millones de euros que le adeuda desde el pasado mes de febrero.

Posturas irreconciliables

Y no, no es cosa de abogados o ejecutivos agresivos. 'L'Équipe' explica que quien está gestionando en persona esta operación es el presidente del club Nasser Al Khelaïfi, de quien ya es sabido que no maneja demasiado bien que los jugadores de la plantilla quieran abandonar el vestuario por decisión propia.

Como se recordará, Mbappé fue apartado de la rutina diaria del primer equipo que dirige Luis Enrique Martínez por negarse a renovar. La situación pareció reconducirse al final del verano y Kylian volvió a jugar una vez que parecía haber firmado la paz con Al Khelaïfi y renunció a una de las primas que tenía firmadas, en concepto de fidelidad, a cambio de percibir el resto.

El PSG aceptó abonar el resto de primas aunque de manera diferida, en febrero de 2024. A la hora de la verdad no ha sido así, argumentando que no está claro qué sucede con los famosos 80 millones de euros de la cláusula de fidelidad y que, en todo caso sería el club de destino -todo indica que el Real Madrid- el que debería pagarle una prima de fichaje.

Al parecer, el presidente del PSG montó en cólera en febrero cuando recibió un nuevo 'no' por respuesta a una última propuesta de renovación. Lo que pareció una paz amistosa en realidad ha sido una tregua tensa. Una vez acabada la temporada y con los objetivos deportivos concluidos, ha vuelto el enfrentamiento económico entre ambas partes, sumado al despecho del dirigente catarí, y en estos momentos se antoja "difícil" el acuerdo.

Mbappé y AL Khelaïfi no se hablan

Presidente y jugador han roto relaciones y son los abogados los que se baten el cobre en la mesa de negociación virtual, aunque evidentemente Al Khelaïffi y Mbappé marcan las estrategias establecidas tras los correos electrónicos que intercambian ambas partes.

El PSG insiste en solicitar un compromiso escrito por parte de Mbappé en el que cumple con su palabra de perdonar 80 millones de euros, mientras que el entorno del jugador reclama el salario de abril que se le adeuda y desliza que las suplencias y el recorte de minutos en la Liga y la Copa -otra cosa fue la Champions- habrían sido una suerte de castigo inducido por Al Khelaïfi. Una idea peregrina, teniendo en cuenta el carácter de Luis Enrique y su manera de gestionar los vestuarios.

El Real Madrid, a la espera

Mientras tanto, el Florentino Pérez y el Real Madrid están a la espera de poder anunciar el fichaje de Mbappé mientras atienden el otro frente galo: ya ha dejado muy claro que no cederán a Kylian para que dispute los Juegos Olímpicos de París con Francia.

El Real Madrid ha optado por mantener el silencio y al discreción de los últimos meses porque no quiere verse salpicado en un enfrentamiento que entiende que no le compete. Su objetivo es hacerse con un fichaje que persigue desde hace temporadas y que le ha supuesto varios disgustos y daño reputacional a su imagen en algunos momentos. Ahora, son Mbappé y el PSG los que tienen que solucionar sus diferencias económicas y personales. Tienen hasta el 30 de junio...