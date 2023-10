Pilar Lori destapa en 'GH VIP 8' su verdadera relación con Luitingo

Hace cuatro días, Luitingo se convirtió en el último expulsado de 'GH VIP 8' después de haber protagonizado varias polémicas El concursante entró a la casa con novia, aunque se fijó en Pilar Lori una vez dentro y durante los últimos días, también se ha acercado a Jessica Bueno

Hace cuatro días, Luitingo se convirtió en el último expulsado de 'GH VIP 8' después de haber protagonizado varias polémicas. El concursante entró a la casa con novia, aunque se fijó en Pilar Lori una vez dentro y durante los últimos días, también se ha acercado a Jessica Bueno.

Este pasado domingo, el músico ha estado junto a Pilar en el plató. Ion Aramendi, presentador del programa, le preguntó a ambos como estaba su relación. "Nada. Al final las cosas han ido de toda manera que se pensaba", respondía Pilar. Por otro lado, Luitingo desarrollaba más su respuesta:

"Estoy regular. Al final yo salí de allí con otros pensamientos. Yo tengo el pensamiento de llevarme con ella de categoría, que le vaya genial y que podemos coincidir de fiesta o tomarnos cualquier cosa, pero no tengo el sentimiento como para conocerla como tora cosa", expresaba después de llegar al plató.

Pilar, por su parte, también daba por cerrada su relación. "Hombre, también, obviamente. No era lo que esperaba. La que ha ido de verdad he sido yo. Él ha jugado conmigo. No me lo esperaba, estoy en shock", decía con sinceridad.