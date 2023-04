El mayor miedo de Jorge Fernández, presentador de La ruleta de la suerte

El presentador aseguró que animales como las musarañas no le gustan demasiado "Yo no puedo con estos bichos"

La ruleta de la suerte es un concurso de televisión en el que los participantes giran una ruleta gigante para determinar el dinero o el premio que pueden ganar al resolver acertijos o adivinanzas.

Tras cada panel, se esconde un término o una frase concreta que hace alusión a la pista que Jorge Fernández, su presentador, da al principio de cada prueba. Y precisamente ha sido este quien ha dado a conocer uno de sus mayores miedos.

Un concursante llamado Jorge se aventuró a resolver el panel, que escondía el nombre de un animal. Este fue la musaraña, un pequeño animal parecido a un ratón, pero con un hocico mucho más alargado. ¿Qué dijo entonces Jorge Fernández? En primer lugar, no quiso mirar ni la fotografía que mostró el equipo de producción.

Laura, su compañera, le preguntó si se sentía incómodo con las musarañas, a lo que respondió él: "a mi me da un poco de grimilla si... Es que, estoy viendo la fotografía y... Yo no puedo con estos bichos".

Finalmente, agregó una reflexión acerca de este temor que quedó revelado y grabado en el programa: "oye, cada uno tiene sus fobias y a mí los ratones y las ratas no me molan mucho. Además, me habéis puesto una foto que no me gusta, no, no, paso". Y a ti, ¿te dan miedo las musarañas o los animales que parecen ratones?