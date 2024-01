Manu Guix estalla por el odio y las mentiras que está sufriendo por 'OT 2023' en las redes

Manu Guix no ha podido más con cierto comentarios que algunos seguidores de 'OT 2023' están realizando en las redes sociales. El director musical del talent musical de Prime Video ha estallado en Twitter (ahora X) tras un comentario realizado por una modificación en el tono en uno de los temas de la próxima gala: "Bueno, basta ya, no puedo más".

"En serio, ¿crees que tengo el más mínimo interés en hundir a Lucas (o al que sea)? He bajado medio tono el tema. Consensuado con Lucas, Bea y Pablo Lluch. Mi único interés es que estén cómodos y que queden lo mejor posible", aseguró el músico en este hilo de tuit.

"Que os montéis estas películas de que si yo intento que nominen a alguien porque no me gusta y porque veo que destaca demuestra que, por una parte, no me conocéis en absoluto, y que no tenéis ni idea de cómo va este concurso. Es el jurado quien nomina, libremente y sin coacción", continuó Guix.

El profesor de la Academia de 'Operación Triunfo' también cuestionó la forma que tienen algunos seguidores de defender a los concursantes: "Si vuestra manera de apoyar a vuestros favoritos es inventándoos mierdas de quienes sólo les queremos ayudar, flaco favor estáis haciendo a vuestros favoritos. No podéis ser más tóxic@s. Y ahora, si no os importa, dejadme hacer mi trabajo de la mejor manera que sé".

"Si después me vienen Bea y Lucas y me dicen que quieren volver a subir medio tono, pues lo subiremos sin problema. Repito. Mi única prioridad es que l@s chic@s estén a gusto. A mi me la pela quién gane, quién llegue a la final, y quién se vaya el lunes. A ver si lo vamos entendiendo, yo quiero lo mejor para tod@s", sentenció Guix.