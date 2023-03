¿Quién es Laura Madrueño, la presentadora que ocupa el puesto de Lara Álvarez en Supervivientes 2023?

Laura Madrueño sustituirá a Lara Álvarez durante esta edición La presentadora ya se encuentra en Honduras con los concursantes

Supervivientes 2023 dará comienzo este jueves 2 de marzo a las 22.00 horas en Telecinco, prometiendo ser la edición más extrema y ambiciosa de todas las que se han emitido hasta la fecha.

Para ello, se avecinan cambios tanto en la mecánica... Como en los puestos de presentadores. Si creías que volverías a ver a Lara Álvarez en Honduras junto a los 17 concursantes, estás equivocado, porque la conductora del formato en la isla ha sido sustituida por Laura Madrueño.

No obstante, Lara Álvarez ha estado en los últimos meses enfrascada en las grabaciones de Pesadilla en el paraíso y no entraba en sus planes marcharse 3 o 4 meses a Honduras. Por lo tanto, será Laura Madrueño la responsable de sustituir a la mítica presentadora. ¿Quién es y de qué te suena este rostro?

Quién es Laura Madrueño, la nueva presentadora de Supervivientes 2023

Laura Madrueño no es novata en Mediaset: esta licenciada en Comunicación Audiovisual forma parte de Informativos Telecinco y está al frente de El Tiempo, espacio que se emite tras cada telediario. También ha colaborado en programas como Sálvame y El programa de Ana Rosa y ha grabado reportajes acerca de viajes y vida saludable, por lo que Supervivientes 2023 es un proyecto que encaja mucho con su espíritu.

Además, es una de las fundadoras de la productora We Are Water Films, empresa que se encarga de grabar documentales submarinos. No obstante, le encantan los deportes acuáticos e incluso ha publicado un libro, Somos agua, acerca de los problemas que existen hoy en día en los mares y océanos.