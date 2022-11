La isla de las tentaciones: Las primeras palabras de Javi Redondo tras su fuga de la hoguera

El joven salió corriendo de la hoguera y llegó a Villa Playa El novio de Claudia asegura que no se arrepiente "para nada" de la fuga

Claudia Martínez está pasando por un mal momento en La isla de las tentaciones 5: no ha recibido bien que su novio, Javi Redondo, se quede apartado siempre en las fiestas con las solteras y sin disfrutar de la experiencia en el programa, y se ha llegado a plantear cortar por él porque siente que Javi, sin ella, "se está apagando". Pero él ha reaccionado de forma muy diferente en su hoguera: se ha escapado y ha salido corriendo a Villa Playa gritando el nombre de Claudia.

Cómo todos sabréis, La isla de las tentaciones es un programa grabado, por lo que Javi Redondo ha respondido a algunas preguntas a través de Instagram, y en concreto una hacía referencia a este 'novio a la fuga' que protagonizó en la isla: "opinad lo que queráis, yo lo hice porque me salió así y lo volvería a hacer, porque no me arrepiento para nada de nada de lo que hago en mi vida".

Evidentemente, esta fuga ha generado polémica porque no es habitual que un chico salga corriendo buscando a su novia; solo lo vimos con Christopher cuando gritó el nombre de Estefanía tras ver unas duras imágenes de su pareja.