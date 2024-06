La exmujer de Fortu Sánchez aparece en 'First Dates' y se sorprende de su cita: "Este me va a matar"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Esta noche 'First Dates' ha juntado a cenar a María, una empresaria jubilada de 68 años, y a Florentino, un soltero de 75 años. El soltero extremeño es un gran aficionado del hard-rock español y así lo ha hecho saber durante toda la cita.

María sorprendía a su cita al confesarle que su exmarido es Fortu Sánchez, cantante de rock y exconcursante de 'Gran Hermano'. Y es que nada más entrar Fortu le ha dedicado un tema que ha terminado con el soltero tirando la guitarra. "Este me va a matar", ha confesado.

A pesar de su detalle inicial, el soltero tampoco había quedado satisfecho con María porque ''no era su prototipo''. ''Físicamente tengo otro concepto de mujer'', declaraba. Aún así, la cita proseguía pero no de la mejor forma y es que Florentino no dejaba hablar a María.

En un punto de la velada, la soltera confesaba que le gustaban los hombres con pelo largo. Sin embargo, la larga melena de Flores no entraba dentro de sus gustos. ''El pelo de este señor es una cosa que parece que ha tocado un enchufe, lo tiene mal cuidado. Estaría mejor con el pelo corto'', declaraba.

Sin embargo, María "ya está un poco cansada de los músicos", ya que su exmarido era Fortu, el cantante de OBUS. "Anda, si yo conozco a Fortu", ha expresado su cita al saberlo. "Yo tengo una anécdota con él. "En un concierto en Cáceres me dejé una chaqueta abandonada y él me la envió", ha indicado.

En la decisión final, María sorprendía y confesaba querer un segundo encuentro para conocerle mejor. Pero el soltero rechazaba a María porque no había sentido química.