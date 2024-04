Carlos Sobera no sabe donde meterse con este soltero de 'First Dates': "Se me pone a tiro y no perdono"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Jordi, un comercial de 47 entraba en el programa pisando fuerte y es que él afirmaba que “Soy El Grey de Manzanares, se me pone a tiro y no perdono, balón botando en el área, gol”. Mientras esperaban a su cita el soltero comentaba a Carlos que le gustan las "vendas, morbete".

Una pareja es 50% compenetración y 50% penetración, así, si no no funciona”, sentenciaba el comercial. Jordi se calificó como “un empotrador, lo que se llama, empotrador nato”. Es entonces cuando Carlos le replicaba: "Vamos a cambiar de tema".

Jordi First Dates / SPORT.es

Al programa también ha venido Ana Belén, una mujer separada de 44 años que asegura que le gustan las comedias como Pretty Woman y Dirty Dancing. Jordi, nada más verla ha confesado: “Me ha gustado su pelo, para agarrarla bien, y que no haya un mañana”.

Jordi deslizó que Ana Belén nunca había estado con un empotrador como él, y le ha dicho que él necesitaba que a su cita le gustara Noruega “porque allí las noches duran 6 meses”. A ella le parecía estupendo que su compañero fuese “fogoso”.

Al final de la cita, ambos solteros han coincidido en que querían volver a verse.