Todas las operaciones estéticas que se ha hecho Belén Esteban

La colaboradora ha hablado de sus operaciones estéticas y otros temas en una entrevista "La medicina estética no me gustaba absolutamente nada, pero claro, hasta que empecé"

Belén Esteban ha hablado recientemente sobre salud mental y cirugía estética, entre otros temas, a través de una entrevista con Bebloomers, una cuenta de Instagram.

La colaboradora de 'Sálvame' indicaba lo siguiente en la mencionada entrevista sobre sus sesiones con el psicólogo: "Mi vida ha cambiado mucho y creo que me ha ayudado mucho el psicólogo porque yo soy una persona muy emocional y muy impulsiva. Todavía estoy en el camino, pero me ayudan a saber llevarlo mejor".

Además, también ha indicado que la terapia también le ha ayudado a saber cómo manifestarse públicamente: "Me están enseñando que tengo que ser más pausada, no puedo ser tan atrevida en muchas cosas que digo por el programa en el que trabajo. Muchas veces digo: 'Madre mía lo que he dicho', pero es que es lo que he sentido".

Asimismo, como mencionamos en el titular, Belén también ha hablado de todas las operaciones estéticas a las que se ha sometido a lo largo de los años: "La medicina estética no me gustaba absolutamente nada, pero claro, hasta que empecé.

Llevo puesto el pecho, que para mí es la mejor operación que me hice. Me operé la nariz y me quité las bolsas de los ojos. Mi autoestima ha mejorado. Yo me ponía un bikini y no tenía pecho, y ahora me pongo unos bikinis que me los pongo hasta de triángulo".

Por último, la televisiva no ha dudado en opinar sobre las operaciones en chicas que son muy jóvenes: "Una niña de 18 años que tenga algún complejo, yo entiendo que se quiera operar, pero creo que todavía es muy joven. Lo respeto pero yo me esperaría un poco".