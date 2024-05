Así ha sido la llegada de Angel Cristo Jr a España tras su expulsión de Supervivientes 2024

Ángel Cristo Jr., uno de los concursantes más polémicos de Supervivientes 2024, ya se encuentra de vuelta a España después de haber forzado su expulsión escapándose del perímetro de seguridad y estando perdido algo más de 3 horas. La organización del reality tuvo que ponerse en contacto con los militares de Honduras para intentar encontrar al participante en una isla que encierra mucho más peligros de los que creemos la audiencia.

Con motivo de este incumplimiento de las normas, Ángel Cristo Jr fue expulsado disciplinariamente de Supervivientes 2024 y ya se encuentra en nuestro país, a la espera de saber si participará en alguna gala del programa o no. Por el momento, ayer no le vimos en Supervivientes 2024, pero no se descarta que aparezca el domingo en el debate porque hasta donde sabemos, sigue estando incomunicado.

Lo más sorprendente de su aterrizaje en Madrid es la mirada y actitud desafiante que tuvo hacia los compañeros de prensa que le esperaban a las puertas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Con un gran palo en la mano que se ha traído de su aventura en Honduras, Ángel Cristo Jr no deja indiferente a nadie y por ello se ha ganado tanto amigos como enemigos durante su transcurso por el reality.

Una polémica que ha derivado en otra: Blanca Manchón fue la expulsada de ayer por la audiencia, pero este domingo se decidirá si ocupará el hueco que ha dejado Ángel Cristo Jr.