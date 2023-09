'Amar es para siempre': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 7 de septiembre

Se puede disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 16:30 horas en Antena 3 La serie se ha convertido en la más longeva de la televisión española

'Amar es para siempre' es la continuación de 'Amar en tiempos revueltos' emitida entre 2005 y 2012 en Televisión Española. La secuela de la ficción empezó a emitirse en 2013 en Antena 3. A día de hoy se ha podido disfrutar de más de 2.600 capítulos, convirtiéndose en la serie más longeva de la televisión española.

Los espectadores pueden disfrutar de la ficción de lunes a viernes de 16:30 a 17:30 horas en Antena 3. El pasado mayo se conoció que habrá una decimosegunda temporada, y que podría ser la última, cerrando la etapa de la serie.

'Amar es para siempre' pretende retratar a la España de los años 60, con unos personajes que tienen ganas de conocer mundo y de vivir nuevas experiencias. Durante los capítulos, se puede ver los cambios que se vive en el país, cómo evolucionan los personajes con el paso de los días, y la vivencia del amor y el desamor.

En el capítulo de hoy Lola le ha contado a sus padres la historia más importante y dolorosa de su vida.

Manolita y Marcelino, completamente en shock, no daban crédito a las palabras de Lola. Al saber que la niña fue dada en adopción no han podido evitar preguntarse por qué su hija no confió en ellos y sufrió tanto sin el apoyo de su familia.

Por su parte, Lola ha contado cómo acontecieron los hechos y ha roto a llorar al recordar aquellos días tan duros. “Estaba muy sola y, al final, me puse muy enferma”, ha resaltado.