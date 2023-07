El verdadero motivo por el que Carmen Machi abandonó 'Aída'

La actriz fue la protagonista durante cinco temporadas La serie se emitió desde 2005 hasta 2014

'Aída' fue una exitosa serie emitida en televisión desde 2005 hasta 2014. La ficción surgió como un spin-off de '7 Vidas'. Tras conseguir un récord absoluto de audiencia en el primer capítulo, fue creciendo con una gran cantidad de espectadores, y emitió un total de diez temporadas.

'Aída' trata la vida de Aída Garcia, una trabajadora de limpieza divorciada y ex alcohólica que regresa a su barrio obrero llamado Esperanza Sur. Lo hace después de que su padre fallezca y le deje en herencia la vivienda familiar. Se instala en la casa junto a sus hijos Lorena y Jonathan, su madre Eugenia y su hermano Luisma. A partir de ahí, la ficción cuenta todos los problemas que viven, pero con un toque de humor.

Carmen Machi es una de las actrices españolas más reconocidas. En la serie interpretaba a Aída, la protagonista, y lo hizo a lo largo de cinco temporadas. La intérprete desveló que la fama le pudo: "Me vi superada. Gestioné muy mal la fama, pero es que es muy difícil convivir con que todo el mundo conozca tu cara. En el bar, en la tienda, por la calle, fuera de España...", confesó.

Aun así, la actriz reconoció que ese no fue el motivo por el que dejó la serie. Machi ha asegurado en varias ocasiones que el papel de Aída "es el personaje más fantástico que he podido hacer jamás, y lo es".

A pesar de que estaba contenta con el papel de Aída, se acabó cansando y quería hacer más personajes: "Hasta que empecé a hacer Aida, yo hacía al año 10 personajes diferentes porque estrenaba funciones cada dos meses (...) La serie no te permitía hacer nada más y para mí era fundamental nutrirme de más personajes y de hacerlos yo (...) Tenía que cambiar de personaje porque si no, me aburro".