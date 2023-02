Acusan de tongo a La Ruleta de la Suerte por esto que ocurrió en el panel final

Jorge Fernandez dio una respuesta por válida, pero se echó atrás en el último momento ¿Error de la concursante? ¿O fallo del programa?

El panel final de La Ruleta de la Suerte es la prueba más interesante de todo el programa, un reto al que se enfrenta únicamente aquel concursante que ha acumulado más dinero a lo largo de los minutos previos.

Eso sí, es también un momento de nervios, algo que le jugó una mala pasada a Cris, una participante que se enfrentó a un panel final bastante asequible, excepto por una circunstancia.

Si bien Cris tenía claro que tras la pista "Monumento y ciudad" se escondía la localidad de Ciudad Rodrigo, fue la primera parte del panel lo que más le costó.

Finalmente, in extremis, la joven llegó a decir "Palacio de los Águila y Ciudad Rodrigo". Jorge Fernández, debido a la emoción, dio por buena la respuesta durante un par de segundos, pero finamente se echó atrás y explicó el por qué: "no, no. Has dicho 'águilas', con s, te lo prometo. Otra vez te ha pasado lo mismo".

Jorge conoce de algo a Cris (concursante rojo)? Porque no hace más que ayudarla con TODOS los paneles... La imparcialidad y el saber estar callado de este presentador brilla por su ausencia @LaRuletaSuerte#laruletadelasuerte — Miss Marta Peñate (@gh_galista) 6 de febrero de 2023

De esta forma, algunos usuarios se han quejado, no tanto de este cambio de última hora, sino del currículum que Cris habría tenido a lo largo de todo su programa: "¿Jorge conoce de algo a Cris? Porque no hace más que ayudarla con todos los paneles...", denuncia el usuario @gh_galista a través de Twitter.

Y es que son muchos los que se quejan de que alguien como esta concursante, que ha tenido varios errores de peso durante toda la emisión, haya conseguido llegar a la prueba final.