Una letra le cuesta 1500 euros a una concursante de "La ruleta de la suerte"

Nunca una letra costo tanto dinero, esto debió pensar Cristina, la concursante que perdía 1500 euros por una "s". Los nervios a veces nos pasan malas jugadas, pero la participante tuvo que levantarse con el pie izquierdo, y es que, durante toda la jornada protagonizó varias veces el mismo error a la hora de leer los paneles.

La concursante tenía como pista para resolver "Monumento y Localidad", además, contaba con el privilegio de una vocal extra o 5 segundos más. Una vez descubiertas las letras, Cris tenía la suerte de su lado, y es que rápidamente conocía todas las palabras... menos una.

Era entonces cuando tras varios intentos parecía dar con la tecla pero se producía el drama: "Palacio de Los Águilas y Ciudad Rodrigo", respondía entusiasmada sin darse cuenta de que una vez más, le sobraba una letra.

"Me lo he inventado, lo había leído mal 😱": Cristina se equivoca ❌ al descifrar el panel pero al menos, con el comodín que tenía arregla su error en #LaRuletaDeLaSuerte 👌 https://t.co/K0VnJfQ3yg — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) February 6, 2023

Una respuesta, que el presentador Jorge Fernández no podía aceptar como buena mientras le mostraba a la concursante la cantidad que habría ganado en caso de no equivocarse, un total de 1500 euros que Cristina veía esfumarse mientras no daba crédito a su mala pata.