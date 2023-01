Ocurre lo nunca visto en 17 años de 'La Ruleta de la Suerte' y Jorge Fernández flipa

El presentador no da crédito a lo que ha ocurrido en un programa con más de 17 años de emisiones Un concursante hace historia en La Ruleta de la Suerte

La Ruleta de la Suerte es un programa diario de Antena 3 con más de 17 años de historia, un formato por el que han pasado miles de concursantes y que ha repartido millones de euros. Eso sí, nunca había ocurrido lo que terminó pasando en una de sus últimas emisiones: Sergio había acumulado 2.350 euros a lo largo de todos los paneles, lo que le empujó a ser el concursante que se enfrentarse al panel final.

El objetivo de este panel era encontrar tres sinónimos, algo que parecía sencillo para un comunicador como él: "yo, como soy periodista, tendría que saberlo", pero Jorge Fernández le avisó: "ya sabes que siempre hay una palabra que es un poquito más complicada que las demás. Vamos a ver si en esta ocasión también ocurre... O no".

En ese momento, el programa escogió como consonantes las letras R, Y, S y F. Mientras que como vocal seleccionó la O. Sergio añadió a la ecuación las consonantes T, L y M, y como vocal la letra E. ¿El problema? Ninguna de estas letras estaba en el panel: "yo creo que esto no nos ha pasado en la vida", aseguró Jorge Fernández. Por lo tanto, Sergio no pudo completar el panel y se aventuró a decir entre risas: "yo te lo he dicho. Voy a salir en los zappings".