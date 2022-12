¿Por qué vende Elon Musk sus acciones de Tesla?

Musk necesita vender sus acciones para hacer frente a la situación en la que se encuentra Tesla se está hundiendo en bolsa

Elon Musk ha vendido un número increíble de acciones de Tesla por valor de unos 3.500 millones de dólares como informábamos esta misma semana. De acuerdo con Futurism, el multimillonario ha vendido desde abril cerca de 23.000 millones de dólares en acciones y la compañía lleva desde principios de año perdiendo su valor a marchas forzadas.

¿Por qué las está vendiendo? Lo cierto es que la fortuna de Elon Musk está toda depositada en la bolsa, para así evitar pagar una gran cantidad de impuestos. Esto hace que mientras su dinero está depositado en las inversiones no afecte, ya que su riqueza no cuenta como tal. De esta manera, como Tesla se la está pegando en bolsa, Musk necesita sacar su dinero rápidamente sin dar mucho que hablar para no perder toda su fortuna.

Después de que finalmente haya tenido que pagar por comprar Twitter contra su voluntad, lo cierto es que todo le ha salido mal a Elon, por lo que tiene que sacar dinero de sus reservas para tener efectivo para hacer frente a esta inesperada deuda.