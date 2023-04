El truco para convertir tu televisor en una Smart TV por menos de 30 euros

La forma en la que consumimos entretenimiento ha cambiado para siempre Con este dispositivo de Amazon podrás convertir tu televisor antiguo en uno inteligente

Con la digitalización de la televisión, las plataformas de streaming y el contenido bajo demanda, la forma en la que consumimos entretenimiento ha cambiado para siempre. Estamos acostumbrados ha utilizar aplicaciones en el móvil o la tablet que nos permite ver cualquier contenido audiovisual en todo momento, tenerlo todo agrupado dentro de la misma plataforma y cuando llegamos a casa, queremos que nuestro televisor tenga el mismo formato y contenido.

El crecimiento de plataformas de streaming no ha parado. Tenemos disponibles Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney Plus, Filmin y ahora SkyShowtime. En todas tenemos infinidad de películas y series bajo una suscripción y la forma de acceder a ellas es mediante una aplicación. Si no tienes un televisor inteligente o Smart TV, no podrás acceder a ninguna de estas aplicaciones. Es por ello que este dispositivo de Amazon te resultará muy útil para solucionar este problema.

Con el Fire TV Stick de Amazon podrás ver todas las aplicaciones antes mencionadas en tu televisión. Este aparato compuesto de un pequeño mando y un dispositivo HDMI convertirá cualquier televisor en una Smart TV. Tiene calidad Ultra HD 4K y se maneja de forma muy intuitiva, con lo que podrás acceder facilmente a cualquier apolicación. Además, este producto cuenta con el asistente de voz Alexa, por lo que puedes ordenar diferentes funcionas con solo decirlo.

Actualmente se encuentra en oferta en Amazon por 29,99 euros. Tan solo necesitas que tu televisión tenga un puerto HDMI, después deberás conectar el Fire TV Stick al WiFi y con solo eso, podrás empezar a disfrutar de un telivisor intelginte.