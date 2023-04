Mitos y leyendas urbanas relacionadas con la carga de la batería de tu teléfono móvil

¿Es cierto que la carga rápida rompe la batería? Te desmontamos algunos de los mitos y leyendas urbanas más conocidos

¿Cuántas veces te han dicho que no utilices el teléfono móvil mientras está enchufado a la pared? ¿Eres de los que hace una carga completa cuando compras un móvil? Estos y otros mitos estamos a puntos de desmentirlos en Sport, porque las leyendas urbanas son tan solo eso... Leyendas.

No usar el teléfono móvil mientras carga

Tampoco es faso: puedes utilizar sin problema tu teléfono móvil mientras estás cargándolo porque la potencia de carga no se verá afectada; tampoco el rendimiento. Evidentemente, el inconveniente es tener que enchufarlo en la pared mientras estamos utilizándolo, con el peligro de que se sobrecaliente en exceso.

La carga rápida daña la batería

Una de las leyendas urbanas más escuchadas es que la carga rápida daña el estado de la batería, pero es absolutamente falso. La batería se degrada con el paso de los ciclos, pero la carga rápida no influye en ello. El tiempo promedio que nos dura un teléfono móvil con una batería estable es de 2 años, uses o no esta tecnología.

La primera carga tiene que ser completa

También es erróneo, porque todos piensan que antes de utilizar el teléfono, hay que cargarlo por completo, pero los estudios aseguran que cuando mejor funciona la batería del teléfono móvil es cuando se sitúa en un rango de entre 40 y 80%. De esta forma, no importa si cargas por completo o no por primera vez tu teléfono.