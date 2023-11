En plena forma

“Seseinta y cinco ‘palos’ y ahí la tienes. Pocas o ninguna como ella” Me lo decía vía whatsapp un hombre público y poderoso que admira a las mujeres

Barcelona acogió dos conciertos memorables de la diva que, a pesar de los ‘futboleros’ noventa minutos de espera/retraso en el Palau Sant Jordi, regaló a sus fieles actuaciones para el recuerdo. Madonna adora la ciudad condal y, como es habitual en ella, la recorrió en bicicleta desde el anonimato.

A su edad, el deporte que practica es éste: los más de diez mil pasos que suma religiosamente a pie (no puede ser de otro modo) allá donde va y las dos ruedas con las que recorre ciudades como Barcelona que “amo y mis hijos, también. Aquí estamos felices”. Lo aseguró el jueves y lo demostró escapándose lejos de las cámaras el día después.

¿Qué sostiene físicamente a Madonna? Tras esa enfermedad vírica que hizo peligrar su gira por Europa, la artista se puso en pie con su rodillera, sus litros de agua mineral, sus menús saludables en el camerino y, sobre todo, su pasión por la profesión.

Lejos de aquellas coreografías que la dejaban exhausta en el escenario, regaló al público una biografía increíble en la que participó la actriz catalana Úrsula Mascaró. Madonna demostró que a su edad y con todo lo vivido, se puede seguir estando en lo más alto con muchísima libertad y dignidad. Y con arte. Mucho arte.

La ropa que habla a las mujeres

Emprender es poder y Regina Rodríguez lo sabe. Con sus altibajos, una pandemia que marcó su futuro y la fidelidad a unos principios inamovibles, la firma que fundó junto a su hermana Marisol ha dado el salto definitivo a la excelencia. En el camino, una lucha.

“La dificultad que tenemos las mujeres para la conciliación la he sufrido en mi propia piel - reconoce- pero eso no me ha frenado. Me ha costado una depresión y una reinvención con tres niños pero aquí estoy, fuerte y con ganas”. Correr la salvó.

Mientras sumaba kilómetros y maratones, la CEO de Believe Athletics reflexionaba y llegaba a la conclusión de que “con la ropa de deporte que había en el mercado no me sentía femenina. Salía a entrenar con las camisetas ‘fosforito’ que me daban en las carreras y ahí tuve claro que debíamos arreglar eso. Creamos nuestra firma con muchas dificultades pero siempre tuve claro que iba a primar la calidad. Quería hacerlo bien”. Y lo consiguió.

Sus diseños los visten influencers del mundo del yoga como Xuan Lan o la creadora del ‘ballet fit’, Gloria Morales. Verónica Blume, Gemma Mengual, Raquel Sánchez Silva y Ana Rosa Quintana son algunas de las mujeres que entrenan con su ropa de calidad única. “El material es 100% reciclado, se fabrica en la península y con cada compra plantamos un árbol en Madagascar y Guatemala”. Estos son los principios de la ropa de deporte que habla a las mujeres.

