Mujer poderosa

El Barça Femení ha roto más barreras de las que imagina. Pasitos pequeños y logros enormes

Y mujer inspiradora, luchadora y reivindicativa. Ahí, sobre el escenario y con el galardón en sus manos, Aitana Bonmatí volvía a mandar un mensaje tan poderoso como ella. “Aquí podéis subir. Tenéis el derecho”, parecía decir la jugadora del FC Barcelona que, además de sumar otra Liga, otra Champions League, un título Mundial y un reconocimiento como la mejor jugadora de fútbol de mundo, en pocos días puede sumar su primer Balón de Oro. Ahí es nada. Ahí es todo.

La casualidad quiere que, mientras espero el taxi que me lleva a la gala de los III Premios Woman Sport, pase por mi lado un padre con dos niñas gemelas. Una va vestida de calle. La otra, con indumentaria deportiva y la camiseta del Barça de la pasada temporada. Le sobran tres tallas pero en la espalda lleva el nombre de Aitana. No puedo evitar decirle: “¡Qué chula la camiseta!”. Y el papá me responde: “Siempre se la ‘roba’ a su hermano”. No hace falta decir nada más.

El Barça Femení ha roto más barreras de las que imagina. Pasitos pequeños y logros enormes. Alexia, Paredes, Patri, Mapi, Pina, Cata, Paños, Ona, Mariona… y Aitana. Nombres propios y ya, de todos y de todas.

El barcelonismo ha crecido apostando por una sección profesional que hoy es la única que da beneficios. Una plantilla que multiplica el orgullo de pertenencia. Y una de sus integrantes que empieza a acumular reconocimientos y se ha convertido en estandarte inspirador. Tienes poder, Aitana Bonmatí. Gracias por compartirlo, convertirte en referente y bajar a esa tierra que te has hartado de pisar por esos campos. Esto no es ficción. Es realidad.

