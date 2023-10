Oriol Romeu: "Estoy con vosotras"

El futbolista del FC Barcelona es el protagonista del Sport&Style de esta semana y se suma a la causa de la AECC contra el Cáncer de Mama

Oriol Romeu conoce perfectamente cuál es su lucha y pide que se destinen más fondos para la investigación y la prevención. Por eso quiere ayudar y apoyar la causa que impulsa la AECC y su campaña #elrosaesmásqueuncolor. El próximo jueves es el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. Súmate al rosa como él.

“Las mujeres sois fuertes. Mucho más que nosotros. Si ya lo tenía claro desde pequeño, tras ver parir a mi mujer lo confirmé del todo. Sé que os enfrentáis a situaciones difíciles de manera increíble y nosotros debemos apoyaros y estar siempre a vuestro lado”. Oriol Romeu, jugador del FC Barcelona, dixit. Un hombre empático y solidario que no dudó un segundo en sumarse a la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer #elrosaesmásqueuncolor en su lucha contra el cáncer de mama. “Aquí me tenéis para lo que necesitéis. Estoy con vosotras. Si mi posición sirve para dar visibilidad y, sobre todo, demandar recursos para la investigación, la prevención y seguir avanzando en el conocimiento de esta enfermedad, aquí estoy”, apunta el centrocampista blaugrana.

Por fortuna, no ha vivido ningún caso cercano a él y por ello “quiero acercarme a quién si lo ha sufrido y mostrarle mi apoyo. No eres tans consciente cuando no lo tienes cerca y por eso quiero ocuparme y preocuparme más”. Y añade Oriol que “es bonito ver los avances pero soy consciente que se necesita mucho más”.

Admira y respeta a las mujeres. A todas. A las de su entorno y a las demás. “Mi abuela ha sido mi ejemplo y mi referente -explica- porque ha sostenido a la familia. Es el pilar, el ‘pal de paller’”. Esta expresión catalana, que supone ser el eje o la piedra angular de una familia, la descripción que hace Romeu de ‘l’àvia’. Por eso quiere sumarse al equipo de hombres que están al lado de las mujeres que padecen una enfermedad casi cien por cien femenina, que tantos efectos psicológicos tiene y que tanto estigmatiza.

MAKING OF

Tras el entrenamiento matinal y a 30 grados bajo el sol, Oriol Romeu quiso sumarse a la causa de la AECC y a su campaña ‘El rosa es más que un color’. Asfixiado de calor con su sudadera rosa pero con la mejor predisposición del mundo, el jugador del Barça no dudó en dedicar tiempo de calidad a este shooting. Capítulo aparte merece el departamento de comunicación del club, con Sergi Nogueras y Xavi Guarte al frente, que cada año nos ponen más fácil la realización de este reportaje. Gràcies de cor a tots! Podéis adquirir la pulsera solidaria haciendo clic AQUÍ.