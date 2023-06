PIZZAS ARTESANAS A DOMICILIO

Pizzamarket es un proyecto gastronómico que nació en Esplugues de Llobregat hace más de 12 años. Debido a la buena acogida que tuvo tanto su servicio como su producto, actualmente podemos encontrar 12 locales ubicados en diferentes barrios de Barcelona y también en el área metropolitana como Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Cornellà, Badalona y Sabadell.

Nacho Caturla fundó el negocio motivado por la falta de oferta de pizza de calidad para pedir a domicilio. El objetivo era ofrecer una pizza artesana de masa fina con ingredientes frescos y llevarla a casa de los clientes. Es por eso, que el primer local solo era para delivery y take away. No obstante, a día de hoy, la mayoría de los locales tienen restaurante donde se puede degustar su producto.



| Pizzamarket

En su oferta gastronómica podemos encontrar desde pizzas clásicas de toda la vida como la 4 Quesos y la Barbacoa, pizzas especiales y diferentes como la Dicapra y la Dabuti; y pizzas gourmet como la Tartufata y la Ibérica. Además, ofrecen la posibilidad de realizar pizza al gusto con más de 40 ingredientes frescos. También ofrecen ensaladas, sándwich y varios postres de elaboración propia.



| Pizzamarket

Actualmente, Pizzamarket está formado por un equipo de 200 empleados entre los puntos de venta, centro de producción, almacén y oficinas. En su cocina central realizan toda la masa de las pizzas y la preparación de todos los ingredientes. Todo es 100% fresco y elaborado por ellos cada día.

Si aún no conoces Pizzamarket, la mejor manera de disfrutar de sus pizzas es llamando por teléfono o mediante su web y APP.

PIZZAMARKET

Dirección: Consulta las direccións de nuestros 11 locales en https://pizzamarket.com/donde-estamos/ Estamos en Barcelona, Esplugues, Badalona, Cornellà, Sant Cugat y Sabadell

Reservas: Reservas para grupos grandes escribiendo a hola@pizzamarket.com

Horario restaurante:

Lunes - jueves 12:30 - 15:45 y 19 a 23:15h viernes - Domingo 12:45 - 16:00 y 18:45 a 23:30h

Síguenos en: https://pizzamarket.com/

Instagram Pizzamarket https://www.instagram.com/pizzamarket/

Tiktok Pizzamarket https://www.tiktok.com/@pizzamarketoficial