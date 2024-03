Se hace viral lo que le ha ocurrido a esta española cuando pide la cuenta en un restaurante de Estados Unidos

Las costumbres cambian mucho de un país a otro por mucho que vivamos en un mundo globalizado. No es lo mismo comer en un restaurante en España, que hacerlo en un establecimiento de Estados Unidos. Tampoco es igual pedir la cuenta y pagar, o al menos de eso se ha percatado @aitanagcampo, una usuaria de TikTok que se ha hecho viral por esto que hicieron con su tarjeta de crédito en un local gastronómico cuando se fue a vivir al país norteamericano.

La joven, que en su perfil de TikTok cuenta varias anécdotas que le suceden en el día a día, se fijó en un cambio muy importante que sucede cuando vas a pagar con tarjeta de crédito en un restaurante de Estados Unidos. Si en España es común que en caso de pagar con tarjeta, nos acerquemos a la barra o nos traigan el datáfono a la mesa, en el país norteamericano es diferente: "

"Es algo que me ha sorprendido mucho. Te traen la cuenta, tú dejas la tarjeta, se la llevan y meten como el número de la tarjeta o no sé qué meterán en la máquina. Luego te traen la tarjeta y la cuenta y debes poner la propina que dejas, o bien el porcentaje que quieres aportar", asergura esta chica que se quedó impactada por este método de pago.

Pero no es lo único diferente que ocurre al pagar con tarjeta. Al salir del restaurante, "te llevas tu tarjeta, dejas el papel, y cuando ya te has ido, te hacen el cobro con la propina que tú has dejado (...). ¿Cómo se yo que me van a cobrar el dinero que he puesto?". ¿Te ha pasado como a Aitana al viajar a Estados Unidos? ¿No te ha chocado esta forma tan particular de pagar?