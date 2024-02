Fernando Tejero se abre en canal y desvela que fue víctima de abusos sexuales: "Es muy duro"

Fernando Tejero es uno de los actores más queridos de la industria televisiva española. Mítico por sus papeles en Aquí no hay quien viva y La que se avecina, el intérprete ha hablado acerca de los abusos sexuales que sufrió en el pasado, en apoyo a las palabras de Cayetana Guillén Cuervo en las que aseguraba haber sido víctima de una agresión sexual cuando tenía seis años.

Cayetana Guillén Cuervo ha revelado por primera vez ese duro episodio de su vida, pero Fernando Tejero ya habló del suyo en anteriores ocasiones.

En esta ocasión, el actor asegura haber pasado página, pero no fue nada fácil: "Es muy duro", se lamenta Tejero, quien confirma empatizar mucho con su amiga Cayetana porque como le ocurrió a él, tardó muchos años en comunicar de forma pública el infierno por el que atravesó cuando era menor de edad.

En el caso de Fernando Tejero, el impacto de los abusos sexuales de los que fue víctima le llevó a visitar el psicólogo, quienes se encargaron de ayudarle a superar este trauma: "Mucha terapia, mucho psicólogo".

Es más, en una entrevista con Cadena SER, el intérprete reveló hace tiempo cuáles fueron las secuelas de este episodio de su vida: "Abusaron de mí sexualmente, un chico mayor que yo. Y claro, yo no quería aceptarme tampoco por la sociedad, por mi familia... Entonces, yo me quité la pluma a base de corregirme yo mismo. Yo tengo la voz ronca hoy y tartamudeo por no poder expresarme tal cual era".