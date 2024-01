Fernando Tejero se abre en canal tras sufrir uno de sus peores momentos

Se puede decir que 2024 ha empezado mal para Fernando Tejero, uno de los actores más conocidos de la industria cinematográfica y televisiva española. Más allá de intérprete, Fernando Tejero se considera un fiel amante de los animales, prueba de ello es que a lo largo de toda su vida ha tenido varias mascotas a las que ha protegido como si fueran sus propios hijos.

Tristemente, Fernando Tejero ha sufrido la pérdida de uno de sus animales, Pepa, con quien ha compartido 13 años de su vida. El cordobés ha aprovechado las redes sociales para escribir una carta de lo más emotiva que enternecerá incluso a aquellas personas que no toleran las mascotas en casa.

"El dolor me atraviesa y junto a tu ausencia no me dejan dormir y lloro. Te marchaste ayer mi amor mi Pepa y te extraño como te amo…. Infinito. De los seres que más he querido y querré en mi vida. Me queda un camino difícil echándote de menos…. Muchísimo", reza la carta.

El actor se siente muy agradecido por todo el tiempo que ha podido compartir junto a Pepa, una mascota que incluso le ha obligado a rechazar papeles debido a que el trabajo le impedía cuidar de ella.

Así lo explicaba recientemente en una entrevista con Nuria Roca: "He cambiado mi modo de vida por mis perros. He dejado de ir a muchos sitios por ellos. Habrá quien lo entienda y habrá que no. A los perros, cuando se les quiere, son como los hijos".

Esperamos desde aquí que Fernando Tejero pueda soportar la pérdida de Pepa, mascota a la que seguro nunca olvidará.