La pulla de la hija de José Luis Gil a los actores de 'La que se avecina': "Deben de estar muy ocupados"

José Luis Gil es uno de los actores más queridos en España, ya que se ha ganado el cariño y la simpatía del público. El intérprete es muy conocido por los papeles de Juan Cuesta y Enrique Pastor en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', respectivamente.

En noviembre de 2021, tras más de cuarenta años en activo en el mundo del cine, el teatro y la televisión, el zaragozano de 66 años tuvo que retirarse de los escenarios a causa de un fuerte ictus. Desde ese momento, tanto su familia como sus compañeros de profesión y amigos se han volcado en apoyarle y han ido actualizando su estado de salud.

Hace un par de meses que la hija de José Luis dio la última hora de su padre a través de las redes sociales: "Han pasado dos años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa".

Las palabras de Irene Gil

Ahora, Irene Gil ha concedido una entrevista a 'Pronto' en la que ve muy poco probable que el actor vuelva a su profesión: "No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves".

La hija del zaragozano ha explicado que está siendo una situación muy compleja: "Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle. Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas".

Irene Gil ha declarado que su padre es muy fuerte y optimista: "Tiene movilidad, pero, claro, no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse".

Aunque algunos compañeros como Pablo Chiapella, Fernando Tejero o Macarena Gómez dan la última hora del estado de salud de José Luis en varias ocasiones, la hija del actor ha lanzado una pulla: "Muchos de sus compañeros de 'La que se avecina' no le visitan. Y a José Luis le hace ilusión que vayan a verle, se pone muy contento, pero deben de estar muy ocupados".