Estos son los coches que no podrán circular por Madrid a partir del 1 de julio de 2024

La prohibición de entrada a Madrid en la Zona de Bajas Emisiones dará comienzo el próximo 1 de julio. Esta restricción afectará a los vehículos diésel matriculados anteriormente al 2006, o 2000 en caso de ser gasolina. No obstante, los vehículos que no dispongan de etiqueta ambiental, pero estén empadronados en Madrid y además paguen el IVTM, podrán circular por la capital hasta el 31 de diciembre de 2024.

Los coches con etiqueta A que no estén empadronados en Madrid no podrán entrar ni circular por la capital. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha 200 cámaras en diferentes puntos de la ciudad, para poder identificar con facilidad a los conductores que cometan infracciones.

A partir del 1 de julio, los vehículos que incumplan la normativa serán sancionados con una multa de 200 euros. Los vehículos mencionados no podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Madrid, y tampoco a las de Especial Protección de Distrito Central y Plaza Elíptica.

En 2025, la prohibición de circulación y entra de vehículos se ampliará a camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores con distintivo A. No obstante, hasta el 31 de diciembre de 2024 no tendrán ninguna restricción y podrán circular libremente. Los vehículos que sí puedan acceder y circular por Madrid ZBE son los etiqueta B, C, ECO y 0 emisiones.